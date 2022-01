Zó verliest minister van Justitie Dilan Yesilgöz in recordtempo al haar autoriteit

De verwarring was van hun gezichtjes af te lezen. Ik had dan ook net een ‘dilannetje’ op mijn kinderen losgelaten. ,,Er liggen lekkere snoepjes in de keuken’’, had ik gezegd. ,,Maar jullie mogen niks pakken, hoor! Al word ik niet boos als jullie er tóch stiekem een paar opeten. Het is helemaal aan jullie zelf of jullie pakken of niet.’’