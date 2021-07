Zo ziet Paleis Het Loo eruit na jarenlange verbouwing: 'We laten zien hoe het echt was’

video Spaanse politie puzzelt met beelden om alle verdachte doodschop­pers van Carlo (27) te pakken

22 juli De Spaanse politie wil alle negen verdachten van het doodschoppen van Carlo (27) laten oppakken en laten overleveren naar Spanje. Justitie in Spanje is de afgelopen dagen druk bezig geweest de juiste namen aan de beschikbare camerabeelden te plakken, om geen fouten te maken in de rechtshulpverzoeken aan de Nederlandse politie.