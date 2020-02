Zo zitten Marijke en Ad in quarantaine op Tenerife

De Elissens behoren tot de 23 Nederlanders die sinds dinsdag met 627 andere gasten opgesloten zitten in het luxe Costa Adeje Palace hotel op Tenerife. De Spaanse autoriteiten hadden hen eerder verteld dat ze eerder naar huis mochten. Die belofte is nu weer ingetrokken, ze moeten hun isolatie van veertien dagen in het etablissement volmaken. De quarantaine eindigt nu op 9 maart. ,,Het gaat goed hier, we zijn blij dat we in ieder geval naar buiten kunnen”, lachen beiden vanachter het hek van het hotel. Daar kunnen zij het zwarte, vulkanische strand zien liggen, maar dat mogen zij niet betreden.



Eerder moesten zij in hun hotelkamer blijven en mochten zij niet naar buiten. Een test heeft echter uitgewezen dat het echtpaar niet besmet is met het coronavirus. Een honderdtal andere gasten mocht eerder wel al vertrekken. Zij wonen of op Tenerife zelf of arriveerden pas afgelopen maandag in het hotel. Daardoor konden ze geen contact met de vier met het coronavirus besmette Italianen hebben gehad. De Spaanse autoriteiten overlegden de laatste dagen met de buitenlandse consulaten en ambassades om alle toeristen uit het hotel naar hun land te laten terugkeren en daar thuis die 14 dagen in afzondering te volbrengen.