Zoektocht naar 14-jarig meisje in Noordzee bij Ameland gestaakt

LIVE | Trump draagt voor het eerst mondkapje in het openbaar, grote demonstra­tie Israël om tweede zware besmet­tings­golf

1:15 In Israël zijn duizenden demonstranten op de been. Ze hebben zich verzameld in Tel Aviv. Het land leek het coronavirus snel onder controle te hebben, maar heeft nu te maken met een tweede en zware besmettingsgolf. Er is vooral kritiek op het beleid van premier Netanyahu. Voor het eerst in een paar dagen is het aantal coronapatiënten dat in ons land in het ziekenhuis ligt gestegen naar boven de honderd. Ook vandaag houden we je op de hoogte met ons virusblog. De afgelopen dagen lees je hier terug.