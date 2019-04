Zoektocht naar bijna 44 jaar lang vermiste Marjo vandaag voortgezet

Update Medever­dach­te in moordzaak Humeyra (16) schreeuwt naar Bekir: ‘Was er sprake van ontvoering?’

12:11 Bekir E., de man die de 16-jarige Humeyra Ergincanli op school in Rotterdam op klaarlichte dag doodschoot, staat vandaag voor het eerst voor de rechter voor een nog niet-inhoudelijke zitting. Medeverdachte Mohammed Al-M. zegt dat Bekir verzonnen heeft dat hij Humeyra eigenlijk wilde ontvoeren en is daar woest over omdat hij zo bij de zaak betrokken is geraakt. Aan het eind van de ochtend roept hij in de zaal hard naar Bekir: ‘Was er sprake van ontvoering? Nou?’