Zoektocht naar donorvader is voortaan gratis

Vraag

De registratie bij spermabanken was niet altijd op orde en de wet verbiedt het spermabanken om gegevens openbaar te maken. Toen de nieuwe donorwet in 2004 werd ingevoerd, was het de bedoeling dat alle anonieme donoren zouden worden aangeschreven met de vraag of ze anoniem wilden blijven of niet. Dat is niet gebeurd.



De vorige minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, deed vorig jaar alsnog een moreel appèl op donoren om zich vrijwillig kenbaar te maken. Er is een speciale databank opgezet waar inmiddels ruim vijfhonderd mannen zich hebben laten registreren. Hun inschrijving was al gratis.