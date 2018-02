Zoektocht naar verdronken matroos in Moerdijk

De politie is in de haven van Moerdijk op zoek naar een Roemeense matroos die gisteren vermoedelijk van een schip in het water is gevallen. De matroos was bezig met schoonmaakwerk op het dek van het Nederlandse schip en is toen verdwenen. De politie gaat uit van een ongeval.