Zoektocht naar vermiste vissers uit Urk gaat verder

De Zr. Ms. Makkum van de Koninklijke Marine vertrekt in de loop van de ochtend vanuit Den Helder om de duikers naar de plek te brengen waar de boot werd gelokaliseerd. Volgens een woordvoerster van de Landelijke Eenheid zal op zee eerst worden geprobeerd om een veilige toegang tot de gezonken kotter te vinden. „De verwachting is dat dit nog wel enige tijd gaat duren.”

De Kustwacht in Den Helder kreeg donderdagochtend rond 05.45 uur een noodmelding binnen. Het ging om een noodbaken van de viskotter UK165 ‘Lummetje’. In de loop van de ochtend werd de kotter door een sonar van de marine gelokaliseerd op de zeebodem. Bijna 12 uur lang zochten KNRM, Kustwacht en collega’s op zee naar de opvarenden Jochem Foppen (41) en Hendrik-Jan de Vries (27) uit Urk, maar zonder resultaat. Mogelijk bevinden de twee zich nog in de boot, zo wordt nu gedacht.

Gewonden bij zoektocht

Twee bemanningsleden van een reddingsboot raakten gisteren gewond bij de zoektocht . Een van de twee had ‘serieuze verwondingen’ aan zijn rug, de ander kneusde zijn ribben. De twee raakten gewond nadat de boot waarop zij zich bevonden in een diep golfdal terechtkwam.

,,De boot schoot over een golf en viel daarna in een diep dal. Die val was een meter of vijf, een enorme klap’’, vertelt KNRM-woordvoerder Kees Brinkman, ,,Normaal kun je dat met de benen opvangen. Maar in dit geval kwam de boot schuin terecht, waardoor dat niet mogelijk was.’’