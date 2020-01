Zoektocht op kerkhof naar verdwenen Tanja Groen blijft zonder resultaat

Peter R. de Vries reageerde als woordvoerder van de familie Groen teleurgesteld. De tip werd heel serieus genomen. Die informatie leidde naar het kerkhof aan de Beente in de Maastrichtse wijk Heugem. De begraafplaats lag op de route die de studente vanuit Maastricht naar haar kamer in het dorp Gronsveld destijds nam. Buiten het zicht van het publiek is vandaag op het kerkhof onderzoek gedaan.



,,Het scenario is dat ze op de avond dat ze verdween is vermoord en door de dader in een vers gedolven graf is gelegd, waar de volgende dag een kist in is gegaan met een overledene en het graf is dichtgegooid”, liet De Vries vanochtend weten. Maar het onderzoek op de begraafplaats is nu zonder resultaat afgerond.



,,Het geopende graf is weer dichtgemaakt en de grafsteen wordt zo snel mogelijk opnieuw geplaatst’’, aldus de politie. De begraafplaats, die afgesloten was, is ook weer toegankelijk voor bezoekers.