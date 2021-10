Zoetermeerder (48) opgepakt voor neppe babygeluiden in vuilcontainers

Een 48-jarige Zoetermeerder is aangehouden voor het plaatsen van speakers die babygeluiden afspeelden in ondergrondse vuilcontainers. Hulpdiensten moesten afgelopen dagen zeker drie keer uitrukken na meldingen in Zoetermeer en Rozenburg over mogelijk gedumpte baby's. Uiteindelijk bleek het vals alarm.

Rechercheurs namen de bluetoothspeakers in beslag en startten een onderzoek. Dat leidde zaterdagavond naar de 48-jarige man uit Zoetermeer. Agenten hielden de man als verdachte aan in zijn woning. Hij zit vast en zijn rol bij de drie meldingen wordt onderzocht.

In 24 uur tijd werden er drie verschillende meldingen van babygeluiden uit containers gedaan. Vrijdagmiddag kwam er een melding vanaf het Sanne van Havelteplein in Zoetermeer. Zaterdagochtend betrof het een melding vanuit een vuilcontainer aan de Van Stolberglaan uit dezelfde plaats. Uit onderzoek bleek dat er vrijdagavond ook al een melding werd gedaan van babygehuil in een container in Rozenburg (nabij Rotterdam).

Onnodig werk hulpdiensten

Bij dergelijke meldingen komen politie, brandweer, ambulance en de gemeente direct in actie. Bij deze melding deden hulpverleners zorgvuldig onderzoek in de containers. Daarbij is al het afval doorzocht. Dit om zeker te weten dat het niet om gehuil van een baby ging. Dit kostte onnodig veel kostbare tijd en is niet zonder risico’s, zo laat de politie weten.

,,Onze hulpdiensten hebben een levensreddende taak en komen in actie als iemand in nood is”, aldus een woordvoerder. ,,Ga daarom zorgvuldig om met de kostbare tijd van hulpverleners en laat hen geen onnodige risico’s nemen, want als u in nood bent, wilt u immers ook snel directe hulp. En hulpverleners kunnen niet overal tegelijk zijn.”

Burgemeester Michel Bezuijen noemde de actie op Twitter een ‘misselijkmakende grap’.

