‘Zomer droger, zonniger en warmer’

De gemiddelde temperatuur in de zomermaanden komt volgens de meeste berekeningen uit rond 18 graden. Normaal is dat 17 graden. Vorig jaar was het de warmste zomer ooit gemeten met gemiddeld 18,9 graden in De Bilt. Hogedrukgebieden zullen volgens Weeronline in de komende zomer overheersen. Dit levert veel zonneschijn op en daardoor is het vaak warmer dan normaal. De positie van de hogedrukgebieden is bepalend voor de windrichting en daarmee ook voor de temperatuur.

Maar helaas...

Weerplaza gelooft er niets van. Volgens weerman Wilfred Janssen zijn dergelijke langetermijnvoorspellingen afkomstig van rekenmethodes die op korte termijn heel nauwkeurig zijn, maar voor heel lange periodes een extreme mate van onzekerheid kennen. ,,Er is een kans dat ze uitkomen. Maar ik kan ook iets roepen over de komende zomer zonder die modellen en dan is er óók een kans dat het uitkomt.’’



Hij zegt dat de kans op een warme zomer wel ietsje groter is vanwege de opwarming van de aarde. ,,Maar deze maand mei bijvoorbeeld zal kouder zijn dan gemiddeld. Doorgaans is het in mei 13,1 graad en nu komen we op 12 graden uit. De eerste helft van mei was 3 graden kouder dan normaal.’’



En de komende weken gaat die hete zomer van Weeronline er 100 procent zeker nog niet komen. Volgens Janssen wordt met moeite misschien 20 graden gehaald. ,,En de zee is nog koud, dus zeker geen strandweer.’’