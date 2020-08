Zomer in aantocht: komende week grote kans op regionale hittegolf

De laatste zomermaand is aangebroken en dat gaan we (eindelijk) merken. Vanaf woensdag breekt een droge en zeer warme periode aan met een grote kans op een regionale, en waarschijnlijk zelfs een landelijke, hittegolf. Dat meldt Weerplaza.

Op een paar sporadische zomerse dagen na, was juli een ‘te’ koele maand en erg wisselvallig. Augustus toont een heel ander weerbeeld, in ieder geval in de eerste weken. ,,De zomer gaat beginnen”, bevestigt meteoroloog Diana Woei van Weerplaza. ,,De kans is zeer groot dat het in het zuiden, zuid-oosten en oosten van het land tot een regionale hittegolf zal komen komende week.”

De komende dagen zijn de omstandigheden nog ‘gematigd’. ,,Morgen wordt het zomers warm in Limburg, maar elders in het land wordt het vrij normaal zomerweer, met een gemiddelde temperatuur van 23 graden. Vanaf woensdag begint het”, aldus de weervrouw.

Woensdag wordt er in het zuiden en oosten van het land een temperatuur van 25 tot 27 graden verwacht. Donderdag en vrijdag is de kans groot dat het in die regio tropisch warm wordt, met vrijdag temperaturen van 33 tot 34 graden. ,,Ook in de rest van het land wordt het warm zomerweer.”

Landelijke hittegolf

Of het in de Bilt ook tot tropische temperaturen zal komen, is onzekerder, maar Woei sluit een landelijke hittegolf niet uit. ,,In juni kwam het net niet tot een landelijke hittegolf. Dat zou komende week wel het geval kunnen zijn.”

In het weekend houdt de warmte aan en blijft de kans groot op tropische warmte, vooral in het midden van het land. ,,Ook de dagen daarna blijven warm. De zon schijnt volop en de kans op neerslag is klein.”