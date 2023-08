Zomer lijkt langer aan te houden, eind van de week volgt een markante weersomslag

met videoDe warmte lijkt langer aan te houden dan gedacht. Mét donderdag kans op 30 graden. Ook alle andere dagen verlopen deze week zomers. Aan het einde van de week krijgen we mogelijk te maken met enkele stevige buien en komend weekend met tientallen millimeters regen, als staartje van het noodweer dat tekeer zal gaan in Frankrijk.

Het is een ronduit zomerse week en daar zag het enkele dagen geleden niet naar uit. ,,De omslag naar koel zomerweer leek zich rond woensdag namelijk al te voltrekken, maar dat valt mee", laat meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza weten. ,,We lijken met name rond donderdag nog wat dieper in de warme lucht terecht te komen. Die lokale ‘dertigers’ komen dan mogelijk alsnog.”

Alle overige dagen bieden middagtemperaturen tussen 25 en 28 graden en daarmee loopt het aantal zomerse dagen voor dit jaar verder op. Van Bernebeek: ,,Daarmee behalen we spoedig het langjarig gemiddelde aantal zomerse dagen, want dat staat in De Bilt op 28 stuks (tot gisteren waren dat er 27).”

De nachten verlopen overigens wel aan de frisse kant met vaak 13 tot 15 graden, waardoor we de warmte nog redelijk goed uit huis kunnen krijgen. Daarnaast kunnen tijdens de nachtelijke uren soms wat mistbanken ontstaan.

Ontzettend heet

In Frankrijk wordt het komende dagen ontzettend heet, zo wordt voor de Rhônevallei dinsdag een temperatuur tot 42 graden voorspeld. Een dergelijke intense hitte is in Frankrijk zo laat in de zomer uiterst ongebruikelijk. ,,Gelukkig bereikt die hitte ons niet, maar de begrenzing tussen het uitzonderlijk warme weer en veel koelere oceaanlucht zorgt wel voor een flinke portie onstabiliteit", waarschuwt de weerman.

Donderdag blijft het in Nederland nog droog met zonnige perioden, al zijn buien uit Frankrijk niet uitgesloten. De temperaturen stijgen overdag snel naar 25 tot 30 graden. De kans op een regionale tropische dag is groot voor het uiterste zuiden van Nederland.

Risico op zware buien

Boven Bretagne in Frankrijk neemt met name donderdagavond en tijdens de nacht naar vrijdag het risico op zware buien toe, mogelijk overlast gevend met lokaal grote zomerhagel en windstoten. ,,Dit is het startschot voor een episode met forse onweerskansen en dat is zeker niet voor het eerst dit zomerseizoen boven Europa", aldus Van Bernebeek. ,,We herinneren ons ongetwijfeld nog de buien van juni in Frankrijk en juli onder andere in Noord-Italië nabij het Gardameer die het nieuws bij ons haalden. Daarmee uiteraard niet gezegd hebbende dat deze situatie daar vergelijkbaar mee is, want dat valt nu nog niet te zeggen.”

Maar bereikt dat onweer Nederland dan ook? ,,Nou, dat lijkt op dit moment niet erg waarschijnlijk. Nederland blijft net teveel onder invloed liggen van een hogedrukgebied boven Noord-Europa, waardoor de zwaarste onweersbuien de inmiddels bekende route van Frankrijk naar Duitsland volgen. Toch bestaat de optie dat die zeer warme vochtige lucht zich tussen donderdagavond en vrijdagavond tijdelijk tot over Nederland uitbreidt met ook hier enkele stevige buien.”

Wat wel zeker is, is dat we toch écht in die koele oceaanlucht terecht gaan komen. Dat levert in de loop van komend weekend geen hogere temperaturen meer op dan normale waarden van 20 tot 22 graden overdag en rond de 14 graden ’s nachts. ,,Vanuit het westen volgt een groter aantal buien, die vooral aan de kust soms verrassend actief kunnen uitpakken. Dat zou potentieel tientallen millimeters regen kunnen opleveren in de kustgebieden. Dieper landinwaarts blijft het veel vaker droog en best aangenaam met weinig wind.”

Volledig scherm Badgasten op het strand van Zandvoort. © ANP