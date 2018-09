Zomerse Prinsjesdag: orkaan Helene brengt de warmte terug in Nederland

Een sterke zuidelijke stroming, langs de oostzijde van de voormalige orkaan, voert juist warme lucht aan vanuit Spanje en Frankrijk. En dat gaan we wel merken. Wie nog geen afscheid van de zomer kan nemen, krijgt maandag al een voorproefje. Op het noordwesten en noorden na, dat gehuld is in wolken, wordt het in ons land tussen de 23 en 25 graden.



Dinsdag is het overal zomer, volgens Weerplaza. Met 24 graden op Texel en tussen de 30 en31 graden in het oosten en zuidoosten wordt het zelfs ongekend warm. Sinds de invoering van de viering op de derde dinsdag in september in 1887 werd het slechts één keer warmer. Dat was in 1947 toen het kwik de 32 aantikte.



Dat halen we deze dinsdag niet, maar er is wel kans dat het de warmste 18 september ooit wordt. De afgelopen 100 werd het één keer 30 graden, maar dan ook maar net. Maastricht noteerde zelfs op 19 en 20 september ooit 30 graden, maar volgens de grote weerboeken was het daarna afgelopen. Eens zien of we dat record ook kunnen breken komende week.