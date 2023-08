Zomerse temperaturen in aantocht, zaterdag wordt het mogelijk tropisch warm

Schepje bovenop

Na vrijdag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop: zaterdag wordt het namelijk mogelijk tropisch warm. De grootste kans op temperaturen van 30 graden is dan weggelegd voor het zuidoosten van het land. ,,Naast de hoge temperaturen is de luchtvochtigheid, vooral zaterdag, hoog. Hierdoor voelt het zeer broeierig aan”, meldt assistent-meteoroloog Floris Lafeber van Weeronline. ,,Het is alweer meer dan een maand geleden dat 30 graden in Nederland werd gehaald. Op 11 juli werden namelijk in provincies Noord-Brabant en Limburg voor het laatst middagwaarden van 30 graden of meer in ons land bereikt.”