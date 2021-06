Zomerweer in juli? De voorspellingen zijn onzeker. ‘Komende twee weken geen 25 tot 30 graden’

VIDEO Eerste tropische dag is een feit, nieuw dagrecord door zinderende hitte in de Achterhoek

17 juni Een kleine twee weken eerder dan normaal is de eerste officiële tropische dag van het jaar een feit. In De Bilt tikte de thermometer 30,3 graden aan. In Hupsel (de Achterhoek) steeg de temperatuur naar 33,2 graden en daarmee gaat een record uit 2002 de prullenbak in. Nooit eerder werd het zo warm op 17 juni.