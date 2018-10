Zomerweer op komst! Zaterdag kan het zelfs 26 graden worden

Met de hoge temperaturen die verwacht worden zal ook het aantal landelijk warme dagen verder toenemen. De meteorologen spreken van een landelijk warme dag als de temperatuur in De Bilt 20 graden bereikt. ,,Momenteel hebben we dit jaar 124(!) warme dagen gemeten op het KNMI hoofdstation. Daarmee is het oude record uit 2003 van 116 dagen al verpulverd. Met de huidige verwachting kunnen er zo nog 4 of 5 dagen bij komen, want ook het weekend ziet er namelijk warm uit”, aldus Klaassen.



Zaterdag wordt mogelijk de warmste dag van de week met in het binnenland kans op zomerse warmte en 26 graden. Klaassen: ,,Overigens is het niet zo dat hoge temperaturen in de eerste helft van oktober zeer uitzonderlijk zijn. Oktober kent een sterk verval in temperatuur. Aan het begin van de maand ligt de maximumtemperatuur rond 16 graden, aan het eind van oktober, als de zon al weer een stuk lager staat is dat nog maar zo'n 12 tot 13 graden. Begin oktober kan het dus in hogedruksituaties nog makkelijk 20 graden of meer worden.”



Vanavond en vannacht daalt het kwik eerst nog naar de 3 tot 8 graden met lokaal kans op vorst aan de grond en een mistbank. Vanaf zondag komt een koufront dat boven de oceaan ligt onze kant op en dan gaat de temperatuur wel omlaag naar normale temperaturen voor deze tijd van het jaar.