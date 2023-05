Zonder dat je het weet, zijn er overal in Nederland gebouwen die te maken hebben met de Koude Oorlog

derde incident Bloemen­kran­sen opnieuw in water gegooid bij oorlogsmo­nu­ment: ‘Ik dacht: dit is een grap’

De bloemenkransen bij het oorlogsmonument in Rijswijk zijn in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw in het water gegooid. De dag na Dodenherdenking werden de vernielde kransen ook al in het water gevonden, een dag later hield de politie twee jongens aan die met bloemstukken liepen. De gemeente Rijswijk heeft nu wederom een nieuwe krans geplaatst.