Zonnepanelen op je dak? Dat is lekker harken!

OM na afluiste­ren BD-verslagge­ver opnieuw in de fout: gesprek NOS-journalist opgenomen

4 juli Het Openbaar Ministerie (OM) heeft onlangs in strijd met de regels een gesprek tussen een journalist en een andere persoon opgenomen. De journalist is afgeluisterd tijdens een gesprek met een bron in een openbare ruimte waar de politie richtmicrofoons had geplaatst. Het is al de tweede keer in korte tijd dat het OM in de fout gaat, nadat eerder Brabants Dagblad-journalist Jos van de Ven werd afgeluisterd.