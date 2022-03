Zonnige zaterdag luidt periode met aangenaam lenteweer in

Wel kan er een stevige oostenwind waaien waardoor het koel kan zijn, aldus Wouter van Bernebeek van Weerplaza. ,,Gevoelsmatig is het in de wind kouder. In de zon uit de wind zal het ‘s middags juist weer warmer aanvoelen.’’

Zondag trekken in het zuiden meer wolkenvelden over. Op meerdere plaatsen, met name in Zeeland, Brabant en Limburg, is kans op neerslag. De rest van het land blijft overwegend zonnig.