Zoon Amerikaanse militair bezoekt onderduikadres vader in Brabant

Nabij de kerk in het Brabantse Vessem werd hij uit de lucht geschoten door de Duitsers, hij werd daar opgepikt door een notarisklerk om in diens woning in Hoogeloon onder te duiken. Het oorlogsverhaal dat werd beleefd in september 1944 kwam vandaag opnieuw tot leven door het bezoek van de nabestaanden van Tom Wegman aan de twee Brabantse dorpen.

Volledig scherm Tom Wegman voor het huis waar hij ondergedoken zat, vlak na de bevrijding (1944). © Hans den Brok Volledig scherm Dan Wegman en zijn dochter Karina op de plek waar Dan's vader ondergedoken zat. © Bert Jansen

Als Dan Wegman vanmorgen uit de auto stapt trekt de woning aan de Hoofdstraat 70 in Hoogeloon zijn volle aandacht. Hier was het dus waar zijn vader, Tom Wegman, zich 74 jaar geleden in oorlogstijd op zolder verborgen hield voor de Duitsers.

Dan Wegman (71) woont in Seattle en is de zoon van de Amerikaanse militair Tom Wegman. De laatste werd als 23-jarige navigator van een Dakota C-47 op 17 september 1944 om 15.00 uur neergehaald nabij de kerk in Vessem. Dan is bevriend met professor Henny Lamers uit Bilthoven en desgevraagd legde hij de contacten naar Hoogeloon.

Quote Papa kwam met een smak op de grond en had bij het neerkomen een bebloed gezicht en pijn in de rug. Dan Wegman

Ruwe landing

Dan Wegman vertelt het relaas van zijn vader. ,,Vader vloog tijdens de operatie Market Garden die bewuste dag met vier andere bemanningsleden op ongeveer 250 meter hoogte. Hij kon zich met een parachute via het voorste luik van de cockpit van het toestel losmaken terwijl de achterkant van het vliegtuig in brand stond. Met zijn gezicht kwam hij tegen de draad van de radioantenne die aan de kroon en aan de staart van het vliegtuig was bevestigd. Hij sloeg met zijn rug tegen de staart van het vliegtuig maar de parachute was zijn redding. Daarbij kon hij voorkomen dat hij in een boom terechtkwam. ,,Papa kwam met een smak op de grond en had bij het neerkomen een bebloed gezicht en pijn in de rug. Naar verwachting is hij door iemand van de ondergrondse behandeld aan zijn verwondingen''.

Onderduiken

Bij de crash kwamen twee inzittenden om het leven. De gewonde Tom Wegman werd opgepikt door de toen 24-jarige Frans van den Wildenberg, woonachtig aan Hoofdstraat 70 in Hoogeloon. Van den Wildenberg was werkzaam op het notariaat in het dorp Vessem en actief in het verzet. Achterop de fiets vervoerde hij de gewonde vlieger naar zijn woning. Een gevaarlijke tocht van enkele kilometers waarbij hij patrouillerende Duitse soldaten moest zien te ontwijken. Ook de twee andere overlevenden vonden onderdak elders in Hoogeloon. Van den Wildenberg ontving later voor zijn verzetswerk een eremedaille in de vorm van het verzetskruis. Niet geheel duidelijk is hoe lang de militairen hier ondergedoken zaten omdat kort na de crash Hoogeloon en Vessem werden bevrijd.

Fascinerend