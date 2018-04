Zoon doodgereden ambulancemedewerkster: Plaats shockerende borden langs weg

Bijna zestien jaar geleden, op 30 juni, werd ter hoogte van Zwijndrecht de 54-jarige ambulancemedewerker Thérèse Smit uit Nieuw-Lekkerland doodgereden. Ze was geliefd bij collega’s en in haar Alblasserwaardse dorp bekend als ‘Trees van de ziekensjees’.

Bij het ongeval op de A16 reed de 18-jarige dader in 2002 Thérèse Smit en een Dordtenaar dood. Een 18-jarige automobilist merkte die nacht de zwaailichten en afzettingen niet tijdig op en reed vol in op Smit én een 33-jarige man die zij juist hielp aan verwondingen. Die had deze bestuurder opgelopen nadat hij over de kop was geslagen. Beiden waren op slag dood.



Zoon Paul Smit herinnert zich die gebeurtenis als de dag van gisteren. Als Smit de berichten van deze week hoort over roekeloze automobilisten kan hij toch wel een beetje nijdig worden. ,,Mensen zijn in deze tijd zo opgefokt en gestrest’’, zegt hij.



,,Als mensen twee minuten moeten wachten, op de snelweg of supermarkt, dan kunnen ze dat niet meer. We zijn het geduld verloren. Als ik soms zie hoe opgenaaid mensen doen als ze vast staan in het verkeer. Het is daarom goed om mensen bewust te maken van de gevaren als ze zich niet aan de regels houden.’’



Smit kent de borden die jaren geleden zijn bedacht door wegenbouwer BAM en soms worden geplaatst bij werkzaamheden. Hierop staat het silhouet van een kind met de tekst ‘Mijn vader werkt hier. Matig uw snelheid’. Maar de man die zijn moeder verloor, vindt dat de Nederlandse overheid – en daarmee Rijkswaterstaat – verder moet gaan.

Woede

Het ongeluk gebeurde op een steenworp afstand van de plaats waar afgelopen week ook twee incidenten met rode kruizen plaatsvonden. Twee berichten hierover van de politie Drechtsteden-Buiten wekten deze week veel woede bij mensen. Agenten deelden bonnen uit aan automobilisten die volledig lak hadden aan wegafzettingen of het verbod op rijden op de vluchtstrook.

Zo reden ‘tientallen mensen’ na een ongeval op de A16 ter hoogte van Hendrik-Ido-Ambacht doodleuk over de twee rijstroken waar een fel rood kruis boven brandde. ,,Onze collega’s stonden zodoende samen met de weginspecteur het ongeval met gevaar voor eigen leven te beveiligen’’, klonk het pissige commentaar.



Amper een dag later volgde het tweede bericht van dezelfde politieafdeling. ,,Onze collega’s reden op de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht. Aldaar kwamen twee voertuigen hen voorbij rijden over de vluchtstrook.’’



Het ongeloof bij de politie én mensen die de berichten lazen was groot. ,,Foto’s en video’s van de vele zware ongevallen die er in het verleden al hebben plaatsgevonden bij afzettingen door hulpverleningsvoertuigen spreken voor zich’’, aldus de agenten.

Shockeren

,,In Frankrijk staan borden langs de weg met teksten als ‘op deze snelweg zijn 24 doden gevallen’. Dat zouden we hier ook moeten doen. Shockeer mensen. We schrikken pas als de noodzaak er is. Vergelijk het met ziektes. Hoe vaak stoppen mensen pas met ongezond leven als ze een hartinfarct hebben gehad of ziek zijn geworden? Dan is het vaak te laat. Ik was pas voor mijn werk op een bouwplaats. Niemand liep daar tot voor kort met een helm rond. Tot er ongevallen waren gebeurd.’’

Rijkswaterstaat wil nu nog niet ingaan op deze oproep van Smit. Wel stelt woordvoerder Michel de Vos dat de incidenten van deze week op de A16 geen uitzondering zijn. ,,We houden geen statistieken bij van dit soort overtredingen, maar onze weginspecteurs en wegverkeersleiders in onze verkeerscentrales zien dit tientallen keren per week gebeuren’’, reageert hij.

,,Iedere keer dat het gebeurt, levert dat weer een gevaarlijke situatie op. Dat is voor ons genoeg reden de politie te blijven vragen hier actief op te handhaven voor ieders veiligheid en om deze praktijken aan de kaak te stellen bij het grote publiek.’’

Plaatsvervangend directeur Jacco van Wingerden van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid is blij met de aandacht die de politie heeft gevraagd naar aanleiding van de recente incidenten. ,,Mensen moeten beseffen dat een rood kruis niet voor niets wordt aangezet. Er wordt gewerkt. Daar of verderop. En wij, de politie en wegwerkers willen een veilige werkplek.’’

Plaquette

De dood van Smit dreunt volgens hem zestien jaar later nog altijd door. Aan de muur op de post in Zwijndrecht hangt ook een plaquette ter herinnering aan de doodgereden collega. ,,Iedereen binnen de dienst kent haar verhaal, ook zonder die plaquette. Het is voor ons het bewijs dat veiligheid in ons werk niet vanzelfsprekend is. Deze trieste gebeurtenis wijst je op de gevaren die er wel degelijk zijn.’’

Rijkswaterstaat hamert er op dat mensen moeten beseffen dat een rood kruis pure ernst is. ,,Als een wegverkeersleider vanuit de verkeerscentrale een rood kruis boven een rijstrook zet, dan heeft dat altijd een goede reden’’, aldus De Vos.

,,Bijvoorbeeld om hulpdiensten veilig hun werk te kunnen laten doen na een ongeval of pechgeval. Het negeren van een rood kruis is dus niets anders dan hufterig gedrag waardoor het leven van onze weginspecteurs en andere hulpverleners, maar ook van andere weggebruikers en de overtreder zelf, in gevaar wordt gebracht. Dat geldt eveneens voor illegaal rijden over de vluchtstrook.’’

Wereldreis

Weduwnaar Smit vertrok kort na het verlies van zijn vrouw uit zijn woonplaats Nieuw-Lekkerland. Hij reisde de wereld rond, verbleef onder meer in Costa Rica en Noorwegen, en ‘landde’ twee jaar geleden uiteindelijk in Gouda, de woonplaats van zijn zoon. ,,Na de geboorte van mijn zoontje is hij hier gekomen. Na de dood van mijn moeder wilde hij weg uit het dorp. Mensen bleven maar vragen naar mijn moeder en hoe het met hem ging. Goedbedoeld, maar na een tijdje ben je daar wel klaar mee.’’

Zelf heeft Smit de dood van zijn moeder even-eens verwerkt. Natuurlijk komt ze in zijn gedachten wel voorbij, maar hij heeft het –ook al is het een cliché- een plek gegeven.

En het heeft hem mede gemaakt tot de mens die hij nu is: filosoof én cabaretier. ,,De harde klappen in het leven blijken voor mensen vaak het meest waardevol’’, klinkt de wijsheid uit zijn mond. ,,Die gebeurtenissen veranderen je het meest. Het leven gaat door en het is goed te beseffen dat mensen misbaar zijn. Ook je moeder van wie je hield.’’

Het ongeval met dodelijke afloop in 2002. De bestuurder merkte een politiebus met zwaailichten te laat op en week uit naar een afgekruist wegvak. De dader kreeg uiteindelijk in hoger beroep een jaar celstraf. Zoon Paul Smit woonde de rechtszaken niet bij en heeft de dader nooit gezien. ,,Daar kreeg ik mijn moeder toch niet mee terug.''

