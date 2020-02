Zoon haalt afscheidsbrief eenzame Dick onderuit: ‘Het was nooit goed genoeg voor mijn vader’

Brok in de keel

Die woorden worden nu onderuitgehaald door ‘zoon Dennis’. Hij schrijft in een advertentie in de Nieuwe Meerbode dat het een laatste roep om aandacht was. ,,Ik begrijp dat het bericht van mijn vader bij velen van u een brok in de keel bezorgde. Maar Dick was, voordat hij die vreselijke kanker kreeg, al jaren de realiteitszin van zijn leven kwijt.’’



Volgens zijn zoon had Dick helemaal geen vrienden en gaf hij al helemaal geen feestjes. ,,Alles en iedereen heeft voor de man klaar gestaan, maar nooit was het goed of goed genoeg. Dick heeft bij leven helaas nooit willen inzien hoeveel schade hij heeft berokkend bij eenieder die goedwillend was. Narcisme is een ernstige aandoening voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen.’’