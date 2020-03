Zoon overleden coronapatiënt (81) in quarantaine: ‘Hij hoopt dat hij bij haar afscheid kan zijn’

De 81-jarige vrouw uit Ootmarsum stierf gisteren in het ziekenhuis MST in Enschede. Zij is het eerste slachtoffer van de corona-epidemie in Twente. Ze was korte tijd ziek.

Haar zoon zit op dit moment in quarantaine in het huis van zijn moeder. Een test moet nu uitwijzen of ook hij besmet is. Hij verzoekt de media geen namen te publiceren en heeft niet de behoefte ‘een heel verhaal’ te vertellen. Maar hij heeft wel een boodschap te melden.

Quote Als ik mensen nog zie winkelen, kleding zie kopen, dan denk ik: dit is niet de bedoeling Zoon van de overleden coronapatiënt

Goede band

Het coronavirus is razendsnel. Vrijdag nog was zijn moeder ‘slecht te pas’. Hij bezocht haar in haar seniorenwoning in Ootmarsum. Hij had een goede band met zijn mama en wilde graag helpen. Van zaterdag op zondag bleef hij daarom bij haar.

Zondagmiddag ging het veel slechter met zijn moeder en ze moest zelfs worden opgenomen in het ziekenhuis in Enschede. Maandag had ze nog een redelijk goede dag, maar aan het eind daarvan kwam ook de uitslag van de test: corona. Dinsdag stierf zijn moeder aan de gevolgen van het virus.

Nog kunnen helpen

Hij zegt dat hij blij is dat hij zijn moeder nog heeft kunnen helpen. Blij is hij ook dat hij met zijn gezin had overlegd en in het weekeinde al besloot zekerheidshalve niet naar huis terug te keren, maar bij zijn moeder te blijven. En nu heeft hij huisarrest in de woning van zijn mama. „Ik neem het zekere voor het onzekere”, zegt hij. „Ik wil mijn gezin niet besmetten voor het geval het corona is. Ik denk dat dit de boodschap is. Meer mensen moeten zich bewust zijn van het volgende: je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Ik heb zelf voor de quarantaine gekozen en dat is goed.”

De Ootmarsummer zegt dat hij zondag na de voor zijn moeder slechte testuitslag op advies van het ziekenhuis contact opnam met de GGD Twente. Daar kreeg hij niet meteen te horen dat hij moest binnenblijven. „Mijn indruk was eerder dat ik gewoon naar huis kon en aan het werk”, zegt hij. Vervolgens kwam op maandag de boodschap dat hij veertien dagen huisarrest moest betrachten.

Geen grapje