Zoons staan vast door boerenblokkade, terwijl vader stervende is in ziekenhuis: ‘Greep ons allemaal aan’

Buren van stikstofmi­nis­ter zijn boerenpro­tes­ten spuugzat: 'Ik heb bange agenten gezien'

,,Dit gaat veel te ver.’’ Voor de tweede avond op rij werd de woning van minister Christianne van der Wal in Hierden belaagd door een horde boze boeren. Er werd met vuurwerk gegooid en balen stro werden door de straat geblazen. De buurt is helemaal klaar met de protesten, al is van angst onder bewoners geen sprake. ,,De situatie was beheersbaar.’’

13:19