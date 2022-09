Zorgakkoord ondertekend, handtekening huisartsenclub LHV ontbreekt

Een aantal organisaties in de zorgsector heeft vanavond met minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) het Integraal Zorgakkoord getekend. Dat akkoord is volgens het kabinet belangrijk om de zorg toegankelijk, toekomstbestendig en betaalbaar te houden. Een belangrijke partij heeft alleen niet getekend: de brancheclub Landelijke Huisartsen Vereniging.

In het akkoord staan plannen voor het betaalbaar en goed houden van de zorg in de toekomst. Zo moet er meer geïnvesteerd worden in onder meer de wijkzorg, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Zorgminister Kuipers spreekt van een historisch ‘en echt uniek’ akkoord. LHV heeft het hele traject mee-onderhandeld, benadrukt de bewindsman, en is het eens met de afspraken. Er zijn volgens hem alleen zorgen over de uitwerking in de praktijk. Hoe de afspraken uitpakken zal gemonitord worden, aldus Kuipers.

De huisartsen zijn niet tevreden met het akkoord. Ze willen concrete afspraken over tarieven voor spoedzorg in de avonden, nachten en weekenden. Ook willen ze dat zorgverzekeraars al in 2023 langere huisartsenconsulten vergoeden.

Ook organisaties voor de verpleeg- en wijkzorg ActiZ en Zorgthuisnl stemden deze week tegen het akkoord, waarin afspraken staan over het betaalbaar en goed houden van de zorg in de toekomst. Deze organisaties hebben in de dagen daarna gesproken met onder meer zorgverzekeraars, waarna hun leden vandaag toch overtuigd raakten het akkoord te tekenen.