Zorgbaas: ‘Straks meer coronapatiënten in ziekenhuis dan tijdens laatste piek’

drie varianten Toeslagen­stel­sel gaat op de schop, maar wat komt er voor in de plaats?

8:39 Het toeslagenstelsel zoals we dat nu kennen gaat op de schop. Maar of de politiek alleen de bezem erdoor haalt of de bijl in de toeslagen zet, zal pas bij de kabinetsformatie moeten blijken. Het huiswerk is in elk geval gedaan.