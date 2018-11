Zorgpremies grote verzekeraars boven de 120 euro

Korting

De premies zijn exclusief de collectiviteitskortingen via bijvoorbeeld werkgevers en vakbonden. En er zijn veel goedkopere basisverzekeringen te vinden, maar die vergoeden niet volledig als de verzekeraar geen contract heeft met de behandelaar. Of je kunt niet in ieder ziekenhuis terecht. Ook zijn er verzekeringen die alleen via internet zijn af te sluiten en alle communicatie via de website van de verzekeraar gaat. De premie is dan zo'n 20 euro per maand minder.