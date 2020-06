Zorgstudent kon niet meer lopen na inhaleren lachgas: ‘Zijn toekomst weggegooid’

Neurologen in Nederland slaan alarm nu het aantal slachtoffers van lachgas in rap tempo blijft toenemen. Verpleegkundige Wilma Koops, zelf moeder van drie pubers, heeft op de Acute Opname Afdeling van het Medisch Spectrum Twente met eigen ogen gezien hoe ernstig de gevolgen van lachgas kunnen zijn.



Een jongen van in de twintig meldde zich op haar afdeling met ernstige klachten als gevoels- en krachtsverlies. Hij voelde tintelingen in zijn handen, had geen kracht meer in de benen en was de controle over zijn ontlasting en het plassen compleet verloren.