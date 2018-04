Zorgverzekeraars beleggen zelf in peperdure medicijnen

,,Dit is niet verkoopbaar, het is buitengewoon pijnlijk en pervers", zegt hoogleraar geschiedenis van de farmacie Toine Pieters in de krant.



De zorgverzekeraars geven zelf aan dat ze zich ook zorgen maken over de hoge prijzen, maar dat ze als aandeelhouders wel invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de farmaceuten. Bovendien brengt de noodzakelijke ontwikkeling van medicijnen volgens de verzekeraars ook veel goeds en drukt een goed beleggingsresultaat de zorgpremie.



Een woordvoerder van VGZ laat weten dat de hamvraag is: hoe kunnen wij een verzekerde recht in de ogen kijken wanneer wij beleggen in een bedrijf dat ervoor zorgt dat diezelfde verzekerde niet het medicijn krijgt dat hij nodig heeft? ,,Wij moeten de zorg betaalbaar en toegankelijk houden. Daarom voelden sommige beleggingen ongemakkelijk." Twee bedrijven, Gilead Sciences en Biogen, zijn inmiddels geschrapt uit de beleggingsportefeuille van VGZ.