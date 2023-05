Zure tomatenpuree? Heibel in convenant, nare bijsmaak van uitbuiting spoelt niet weg

,,We willen die vieze bijsmaak wegnemen”, zegt Petra Bolster, internationaal secretaris van de FNV. Daarom stapte de vakbond in een convenant met supermarkten en de levensmiddelenindustrie. ,,Maar nu een project over misstanden in de tomatenpluk tot actie moet leiden, zijn brancheorganisaties en individuele bedrijven toch niet bereid om in beweging te komen”, zegt ze.

,,Enorm teleurstellend”, verklaart Bolster. Daarom stapt de FNV uit het Imvo Convenant Voedingsmiddelen. Imvo staat voor ‘internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen’. De bond hoopte via deze samenwerking de uitbuiting en discriminatie in de productieketens van groente, fruit en andere voedingsmiddelen aan te pakken.

Zorgen over arbeiders

Rond de tomatenpluk in het zuiden van Italië bestaan al jaren zorgen wat betreft de behandeling van arbeiders, waarvan een groot deel illegale migranten. Duizenden van hen leven in erbarmelijke omstandigheden. Tussenpersonen die hen tewerkstellen, en al onder het minimumloon betalen, zouden zelfs loon inhouden voor drinkwater.

Een gezamenlijke studie van supermarktkoepel CBL en FNV uit 2021 bevestigde de problemen in de Italiaanse tomatenteelt. Het CBL benadrukte vervolgens dat nationale overheden erop moeten toezien dat hun wet- en regelgeving wordt nageleefd, maar ze zag ook een rol voor supermarkten via de slagkracht van hun eigen inkoop.

Het is altijd moeilijk om de slechte arbeidsom­stan­dig­he­den in het buitenland aan te pakken. Of het nu gaat om kleding uit Bangladesh of groente uit Zuid-Europa. Maar als vakbond zijn we hiertoe wel opgericht Petra Bolster, Internationaal secretaris FNV

Doorgepakt wordt er echter niet, in de ogen van Bolster. Dat neemt de FNV het CBL en de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) kwalijk. ,,We willen graag met supermarkten direct in gesprek over en met hun leveranciers. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Maar dat willen ze niet”, zegt de internationaal secretaris.

De koepel van de levensmiddelenindustrie FNLI is ‘sterk verrast’ door het opstappen van de FNV. ,,We zaten nog midden in de evaluatie van het convenant”, reageert een woordvoerder. Voor de leden blijft het onderwerp belangrijk, stelt hij. ,,We zullen ons onverminderd blijven inzetten voor het aanpakken van risico’s in de grondstoffenketens.”

Niet herkend

Het CBL betreurt het weglopen van de vakbond. ,,Wij herkennen ons niet in het beeld dat FNV schetst”, laat een woordvoerder weten. Volgens hem wordt er op verschillende manieren geprobeerd de situatie te verbeteren. Via het toepassen van internationale standaarden en via contact met nationale overheden. ,,Daarnaast zijn supermarkten binnen hun eigen productieketens, met hun eigen leveranciers, bezig om de acties vanuit het actieplan op te volgen.”

De FNV stelt dat ze de problemen in de tomatenteelt, maar ook die in andere verse groente en fruit, het liefst via een convenant blijven aanpakken. Een extra stok achter de deur is echter dat er wetgeving aankomt. Brussel wil dat bedrijven verantwoordelijk worden voor de hele keten van hun aanvoer.

Bolster: ,,Het is altijd moeilijk om de slechte arbeidsomstandigheden in het buitenland aan te pakken. Of het nu gaat om kleding uit Bangladesh of groente uit Zuid-Europa. Maar als vakbond zijn we hiertoe wel opgericht. We willen deze mensen niet in de steek laten.”

