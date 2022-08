Zus en buurvrouw vermoorde Gino (9) doorzochten huis verdachte Donny M. ‘uit pure wanhoop’

De vrouwen stapten de woning binnen terwijl die volgens de politie was verzegeld in het kader van het onderzoek naar de moord. Dat gebeurde zo’n twee weken nadat M. was aangehouden. Volgens buurvrouw Gwenda stond de deur open. ,,De boosheid en frustratie die we voelden toen we die dag voor het huis stonden, valllen niet te beschrijven. In een opwelling zijn we toen naar binnen gegaan.”

Volgens Gwenda hebben zij en zus Kelly van Gino alleen maar rondgekeken en niets meegenomen, nadat de politie al uitgebreid sporenonderzoek had gedaan. ,,We zitten nog vol vragen over wat er precies is gebeurd. Wanneer Gino bijvoorbeeld is gestorven en hoe lang hij nog heeft geleefd nadat hij werd meegenomen. We hoopten dat we iets konden ontdekken dat ons meer kon vertellen of Gino binnen is geweest. Dat zagen we overigens niet. We troffen een gewoon huis aan van een doodsimpele jongen, wat ik moeilijk vind om te zeggen, want in mijn ogen is hij gewoon een monster.”