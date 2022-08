Zus vermoorde Gino (9) opgepakt na inbraak in huis verdachte Donny M.

Vermiste Martijn (20) dood teruggevon­den in bos bij Hilversum: 'Dit voelt als een nachtmer­rie'

In een bos bij Hilversum is in de nacht van dinsdag op woensdag het lichaam van de 20-jarige Martijn van der Made gevonden. Dat bevestigt de politie. Martijn was sinds maandag vermist. Er wordt niet uitgegaan van een misdrijf.

10:52