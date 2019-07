Zusjes verloren ouders en broer: We laten ons leven niet verpesten

De Ochtend Show to go geheel in het teken van Roze Woensdag van Nijmeegse Vierdaagse

16 juli Op 17 juli zijn verslaggever Eric Reijnen-Rutten en dj Swingende Maria te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt rechtstreeks vanuit Nijmegen uitgezonden en staat geheel in het teken van de Roze Woensdag van de Nijmeegse Vierdaagse. De show wordt gepresenteerd door Manuel Venderbos en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.