Zussen van pedo die slachtoffer ‘wilden omkopen’ zeggen dat telefoontaps verkeerd zijn vertaald

De twee bejaarde zussen die vandaag voor de rechter staan in Zwolle omdat ze het slachtoffer in een misbruikzaak wilden omkopen, zeggen dat hun afgeluisterde telefoontaps verkeerd zijn vertaald. De man die 2,5 jaar geleden werd veroordeeld in Nepal, is hun broer.

De 68-jarige Piet Hein van T. werd bijna twee jaar geleden in Nepal veroordeeld tot zeven jaar cel voor het misbruiken van minstens twee minderjarige jongens. Extra pijnlijk is dat de man uit Makkinga een lange carrière in Nederland heeft als kinderpsychiater. Op zijn computer werd later ook kinderporno aangetroffen, maar voor zover bekend heeft hij in Nederland geen misdrijven begaan. De man had contacten opgebouwd in Nepal en ondersteunde de familie van de jongen met wie hij werd betrapt ook financieel.

Vrij

Piet Hein van T. is overigens alweer vrij en terug in Nederland. Begin dit jaar werd hij in hoger beroep tot een veel lagere straf veroordeeld, omdat er verkeerde wetsartikelen zouden zijn gebruikt. Wel moest hij het slachtoffer nog een boete betalen van enkele honderden euro’s en mag hij Nepal zeven jaar lang niet meer in. Van T. houdt trouwens vol dat er in Nepal geen strafbare dingen zijn gebeurd.

De twee zussen van 80 en 81 jaar zouden nadat hun jongere broer destijds was betrapt en opgepakt, hebben geprobeerd de familie van het slachtoffer om te kopen. Bedragen van 20.000 en 35.000 euro zouden daarbij zijn genoemd. De dames zelf zeggen dat de afgeluisterde telefoongesprekken die zij hebben gevoerd, verkeerd zijn vertaald. Zij zeggen dat van omkooppoging geen sprake was en dat het geld bedoeld was om hun broer financieel te ondersteunen. Ook zeggen ze dat de familie van het slachtoffer hun juist probeerde te chanteren. Een jaar geleden erkende de rechtbank dat er onjuistheden in de vertaling zaten waardoor de zaak werd uitgesteld tot vandaag.

