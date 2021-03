Zussenbloed kan leukemiepatiënt Marion (23) niet redden: ‘Dus maken we ons sterk voor stamceldonatie’

SP valt flink terug, leider Marijnis­sen: ‘corona speelde ons parten’

18 maart Ooit was de SP in de peilingen de grootste partij van Nederland, maar in keiharde Kamerzetels zakt de Socialistische Partij steeds verder weg. De partij lijkt van de huidige veertien zetels er zelfs nog eens vijf kwijt te raken. ,,Een tegenvaller, het is niet de uitslag die we hadden verwacht", reageerde lijsttrekker Lilian Marijnissen.