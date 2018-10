Zutphense supermarkt ontruimd na onwel worden van bezoekers

Twee personen zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere andere bezoekers zijn op eigen gelegenheid voor controle naar het ziekenhuis gegaan met gezondheidsklachten. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) laat weten dat het nog onduidelijk is of de twee bezoekers die met de ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht inmiddels buiten levensgevaar zijn. Volgens een supermarktmedewerker zouden de twee naar het ziekenhuis overgebrachte personen medewerkers van de Coop zijn. Meerdere medewerkers zitten buiten voor de supermarkt te wachten op meer informatie. De winkel blijft mogelijk de hele dag gesloten.

Gevaarlijke stoffen

De brandweer verricht op dit moment metingen in de supermarkt aan de Weg naar Laren. VNOG laat weten dat er een Adviseur Gevaarlijke Stoffen aanwezig is om te onderzoeken hoe de bezoekers onwel zijn geworden.



VNOG vermoedt dat er bij een storing in de technische ruimte een variant van koelmiddel Freon is vrijgekomen. Op dit moment wordt onderzocht om welke variant het gaat en hoe giftig en gevaarlijk de variant van het koelmiddel is.



Voor de omgeving is er volgens de veiligheidsregio geen gevaar.