Zwaar gehandicapte Abdullah heeft eindelijk eigen invalidenparkeerplek: ‘We zijn zo dankbaar’

Vader Adnan sprong bijna een gat in de lucht toen hij vandaag het invalidenparkeerbord voor zijn deur zag staan. ,,Wij zijn echt blij, want we waren iedere keer zo lang bezig om Abdullah naar de auto te dragen. Dat was echt zwaar voor ons. Maar nu is het eindelijk zover. We zijn zo dankbaar.’’

Rolstoel

Het Haagse gezin is al een paar jaar bezig om een plek te krijgen, maar kreeg telkens nul op het rekest van de gemeente Den Haag. Zijn zoon Abdullah, die zowel fysiek als geestelijk gehandicapt is, had geen recht op een plek voor de deur omdat hij in een rolstoel vervoerd kon worden, was het argument. Maar door zijn aandoening kan de jonge man al een tijdje niet meer in een rolstoel zitten. Zijn ouders moesten hem daarom elke keer, soms een paar straten verder, naar de auto dragen. In zijn straat zelf staat bijna nooit een parkeerplek leeg.

Na het artikel in deze krant liet de gemeente weten dat Abdullah toch recht had op een eigen plek. Dit zou snel worden geregeld, maar uiteindelijk heeft het toch nog acht weken geduurd. Het was aanvankelijk ook de bedoeling om hem een plek aan de overkant van de straat te geven, maar na wat telefoontjes van de vader is het toch een plek geworden voor zijn deur.

Volledig scherm De nieuwe parkeerplek voor Abdullah. © privéfoto

Wethouder Robert van Asten (Mobiliteit) is blij dat het nu geregeld is. ,,Goed dat er nu een oplossing is waar ze heel tevreden mee zijn’’, laat hij via zijn woordvoerder weten. Het duurde wat langer dan verwacht omdat de aanvraag niet helemaal correct was verlopen, legt hij uit. ,,De formulieren waren niet goed ingevuld, daar hebben we ze weer mee geholpen.’’

Abdullah zelf heeft de invalidenparkeerplek overigens nog niet gezien. Hij is op dit moment in Turkije met zijn moeder. ,,Zijn opa en oma hadden hem al heel lang niet gezien en misten hem’’, vertelt zijn vader. De familie heeft ondertussen ook ander goed nieuws gekregen. De gemeente overweegt namelijk een aparte unit te bouwen in de tuin voor Abdullah, omdat de woning waar hij woont moeilijk aan te passen is. Ook wordt op dit moment het busje dat de vader heeft gekocht, aangepast. Abdullah kan dan een stuk makkelijker worden vervoerd. Dat was namelijk ook een drama.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.