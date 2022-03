Zwaargewonde bij schietpartij Amsterdam-Zuid: ‘Er is twintig keer geschoten’

Hoogleraar waarschuwt voor 'gif' in samenle­ving: ‘Durf vergelij­king met Hitler wel te maken’

Hoogleraar filosofie en oud-VVD-senator Sybe Schaap (75) hangt sinds het uitbreken van de oorlog dagen aan de lijn met zijn contacten in Oekraïne. Hij komt er al dertig jaar en was er in de jaren 90 actief als agrariër. ,,Ik praat ze bij over hoe het Westen zich positioneert in deze ongekende crisis.”

20 maart