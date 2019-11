Zwaargewonde man bij schietpartij in Brabant: traumaheli en twee ambulances rukken uit

Bij een schietpartij in een appartement in het Brabantse Best is woensdagavond een 53-jarige man zwaargewond geraakt. Dat meldt een politiewoordvoerder. De gewonde is met spoed naar het ziekenhuis gebracht in een ambulance. Een bewoner van het appartement is aangehouden.