Zwangere vrouwen overgeplaatst naar België vanwege ruimtegebrek

Meerdere zwangere vrouwen zijn overgeplaatst naar België, omdat er in Nederland te weinig plek is voor zieke of premature pasgeborenen. Mogelijk moeten de vrouwen noodgedwongen over de grens bevallen.

Vorige week werd al bekend dat meerdere zieke kinderen naar België waren overgeplaatst en dat opnamestops zijn ingesteld en operaties uitgesteld. Het schrijnende tekort aan kinderverpleegkundigen is een van de oorzaken.



Nu zijn ook meerdere zwangere vrouwen overgeplaatst, vertelt Edmond Rings, hoofd kindergeneeskunde van het Erasmus MC in Rotterdam en het LUMC in Leiden. ,,Ze zijn verplaatst vanwege gebrek aan opvangmogelijkheden van zieke en premature zuigelingen. Het speelt vooral in zuidwest-Nederland.” Rings weet niet om hoeveel gevallen het gaat.

In het hele land liggen kinderafdelingen ‘vrij vol’, erkent voorzitter Jan van Lith van de vereniging voor gynaecologen (NVOG). In gevallen waarbij de baby na de geboorte vermoedelijk moet worden opgenomen vanwege ziekte of vroeggeboorte, moet toch een plek worden gezocht. ,,Uitwijken naar bijvoorbeeld Gent of Antwerpen is dan een reëel alternatief’’, zegt Van Lith. ,,Voor de zwangere en haar partner heeft dat natuurlijk veel impact. Maar in de meeste gevallen begrijpen zij het en zijn ze heel tevreden met de zorg die ze daar krijgen.”

Het beddentekort wordt niet alleen veroorzaakt door een tekort aan verpleegkundigen, maar ook door verkoudheidsvirussen die rondwaren en bij kinderen voor ademhalingsproblemen en uitdroging kunnen zorgen. ,,We kampen al jaren met een landelijk beddentekort op de intensive care (IC) en afdeling neonatologie, maar daar komt nu bovenop dat bijna alle tachtig verpleegafdelingen in het land vol liggen met zieke kinderen’’, zegt Edmond Rings daarover. ,,Hierdoor is geen doorstroming mogelijk.”

Dramatisch

In zijn Sophia Kinderziekenhuis, onderdeel van het Erasmus MC, zijn onder meer hartoperaties van kinderen uitgesteld omdat er geen plekken meer op de IC waren. De kinderen en zwangeren worden in België goed opgevangen, maar Rings noemt de situatie desondanks ‘dramatisch’. Ook de Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde betreurt de situatie, omdat ouders in toch al spannende tijden flinke afstanden moeten afleggen.