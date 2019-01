Zware ontploffing bij coffeeshop Amsterdam, politie doet onderzoek

Bij coffeeshop Smoke Palace in de Linnaeusstraat in Amsterdam Oost is vannacht een ontploffing geweest. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel is er veel schade aan het pand en zijn er in de omgeving enkele ramen gesprongen.

De explosie vond rond kwart voor vijf ‘s nachts in het pand plaats. De Forensische opsporing en het Team Explosieven Verkenning onderzoeken nu wat er precies is gebeurd en om wat voor ontploffing het gaat. In verband met het onderzoek was de straat enige tijd afgesloten. Deze is inmiddels weer open.

Enkele bewoners moesten vannacht huis verlaten, zij mogen inmiddels weer naar huis.

Lees door onder de foto.

Volledig scherm De directe omgeving van de coffeeshop is afgesloten. © ADR

Volgens de politie was de klap tot diep in de straat te horen. Ook op het politiebureau op de Linnaeusstraat, op een paar honderd meter van de coffeeshop, zaten de agenten vannacht rechtop in hun stoel. ,,Je voelde het in het bureau zelfs trillen”, vertelt een woordvoerder van de politie.

Voor het personeel van het nabijgelegen café Kuijper (slechts twee deuren verder) was het ook schrikken. Tijdens het opruimen en afsluiten van het café kwam de keiharde explosie als een enorme verrassing.

De politie houdt nog rekening met alle scenario’s. ,,Het is niet duidelijk of het om een explosief gaat. Het zou net zo goed om een gaslek of om vuurwerk kunnen gaan,” aldus een politiewoordvoerder.

Geen overlast

Coffeeshop Smoke Palace zit al tientallen jaren in de Linnaeusstraat in Amsterdam en stond niet bekend als overlastgevend. Problemen met de buurt waren er volgens buurtbewoners niet tot nauwelijks.

Volledig scherm De pui van het pand is volledig verwoest. © ADR

Volledig scherm De politie doet onderzoek in en rondom de coffeeshop. © ADR