Zwarte Crossers vragen high class escort Esmee (27) hemd van het lijf: ‘Wat verdien je?’

Het werk als high class escort is geheimzinnig. Dat wil Esmee (27) doorbreken. Ze vertelt op de Zwarte Cross tot in detail wat haar baan inhoudt. Festivalgangers vragen haar het hemd van het lijf, op jacht naar sappige details. „Zit er voor mij ook een carrièreswitch in?”

Vol aandacht luisteren festivalgangers vrijdagmiddag naar Esmee (27), eigenaar van het high class escortbedrijf. In Het Nachtkastje, een erotisch getinte hotspot op het festivalterrein, deelt ze haar ervaringen. Ook wordt de ervaringsdeskundige onderworpen aan een vragenvuur. „Wat verdient een escort?”

Op de Zwarte Cross gaat Esmee (om privacyredenen laat ze haar achternaam achterwege) de strijd tegen vooroordelen rondom de escortwereld aan. Is het vooral vies en zwaar werk?

Haar ervaringen bewijzen het tegendeel, deelt ze met een groep mensen op het festival. Zij zijn speciaal voor haar lezing samengekomen, mét een biertje in de hand. Uit nieuwsgierigheid of omdat ze daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in een baan als escort. Kan allemaal, daar is het de Zwarte Cross voor.

Zit er voor mij ook een carrières­witch in?

De presentatie is een opmerkelijke notering in het festivalprogramma van dit weekend. Binnen is het volle bak, buiten staat ook nog een flinke rij. De stemming is jolig. Festivalgangers hopen op sappige details. Een jongeman zegt gekscherend: „Zit er voor mij ook een carrièreswitch in?”

Meisje van plezier

„Dit wordt niet altijd gezien als een vak, maar dat is het wel. Ik heb het met veel plezier gedaan”, zegt Esmee op het podium. Ze is openhartig over het werk. Ondertussen hangt het publiek aan haar lippen.

„Natuurlijk heb ik hier niet zomaar voor gekozen. Dit gaat niet over een nacht ijs. Nadat de videoserie Meisje van plezier online kwam, heb ik bekeken of dit iets voor mij kon zijn.”

Volledig scherm Esmee, eigenaar van een high class escortbedrijf. © Aileen Slot

De populaire dramaserie waarnaar Esmee verwijst kon rekenen op veel kritiek, voornamelijk omdat het de escortwereld zou romantiseren. Esmee beaamt dat haar vak niet alleen rozengeur en maneschijn is. „Het kan ook zwaar zijn. Als je een week lang op een prachtig resort zit, staan de dagen in teken van een ander.”

De verdiensten

Een jongedame in het publiek is vooral benieuwd wat een high class escort nou eigenlijk verdient? Esmee reageer. „Dat is vooral afhankelijk van hoe lang je geboekt wordt. Bij ons verdien je in drie uur 950 euro exclusief reiskosten.”

Het bedrijf dat de twintiger runt heet High Class Escort Service Eslabelle, dames uit heel het land werken voor de onderneming.