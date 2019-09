Zwembad negeerde waarschuwing over van misbruik verdachte zwemleraar

Sportbedrijf Arnhem is nadrukkelijk gewaarschuwd over het zedenverleden van zweminstructeur Matthew A. (21), die nu van kindermisbruik in zwembad De Grote koppel in Arnhem wordt verdacht. De melding werd echter in de wind geslagen.

Sportbedrijf Arnhem, beheerder van zwembad de Grote Koppel, bevestigt naar aanleiding van vragen van De Gelderlander dat ze gewaarschuwd is en dat daar niets mee is gedaan. Matthew A. werd eind mei van dit jaar door de politie opgepakt. Tijdens zwemlessen zou hij als stagiaire van zwemvereniging Neptunus zes kleine kinderen hebben misbruikt. Het Sportbedrijf is inmiddels een intern onderzoek gestart naar de schokkende misbruikzaak.

De Gelderlander sprak zelf de anonieme melder. Die toont zich onthutst dat met zijn waarschuwing niets is gedaan. Aan de hand van zijn telefoongegevens stelt hij reeds op 15 april Sportbedrijf Arnhem te hebben gewaarschuwd over Matthew A., die hij goed zegt te kennen. Het Sportbedrijf zegt echter dat ze pas op 3 mei de melding heeft gekregen. ,,Toen is gemeld dat in zwembad De Grote Koppel een stagiair met een zedenachtergrond werkzaam zou zijn, die mogelijk een risico zou kunnen vormen voor kinderen.” Volgens de aanklacht van justitie heeft A. na 3 mei nog zeker twee keer kinderen misbruikt.

Veroordeling

Matthew A. is eerder als minderjarige veroordeeld voor seksueel misbruik van kleine kinderen. De rechtbank in Rotterdam wilde hem vanwege zijn beperkte geestelijke vermogens zo snel mogelijk laten behandelen en plaatste hem in een instelling. Als stok achter de deur legden de rechters hem voorwaardelijke jeugd-tbs op.

Er blijkt op meer plekken te zijn geblunderd rondom de aanstelling van A. De 21-jarige liep afgelopen jaar stage bij zwemvereniging Neptunus. Die vergat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Als dat wel was gebeurd was zijn zedenverleden direct aan het licht gekomen. SP-Kamerlid Michiel van Nispen reageert geschokt op het nieuws dat het zwembad al gewaarschuwd was over Matthew A. ,,Heel erg slecht dat dit gebeurt. Dan heb je een protocol en handel je er niet naar. Wat heeft een protocol dan voor zin?” De zaak-Matthew A. was voor Van Nispen eerder aanleiding om bij de minister te pleiten voor een verplichte VOG voor zwemleraren en stagiaires. ,,Het is dan wel heel erg triest dat er niets met dit soort signalen wordt gedaan.”

Melding

De melder die Sportbedrijf Arnhem over Matthew A. belde, deed dat nadat hij hem toevallig bij de Grote Koppel tegen het lijf liep. ,,Ik schrok. Ik ken zijn zedenverleden. Het zwembad is een plek waar veel kinderen komen.” Zijn ongerustheid groeide, toen A. trots vertelde dat hij zwemles gaf. Tijdens zijn anonieme telefoontje liet de melder zich met klem doorverbinden met een leidinggevende. ,,Ik heb verteld wat ik over Matthew wist. Ik vond dat ik dat moest doen om te voorkomen dat er iets ernstigs zou gebeuren.”