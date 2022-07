Zwembad voor Bradley (10) en de kinderen uit de buurt moet weg na klacht: ‘Flauw’

Met video LIVE | Hulpdien­sten naar Rotterdam CS om in hitte gestrande reizigers te helpen

Het treinverkeer heeft dinsdagavond op verschillende plekken in het land last van de hitte. Door een storing bij Rotterdam Centraal strandden ruim duizend reizigers. Hulpdiensten waren aanwezig op het station om ze van water te voorzien. Volg al het laatste nieuws over de hitte in ons liveblog.

20:40