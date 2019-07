Zwemmen met deze hitte? let op: in deze Brabantse wateren zit blauwalg

Wie de komende warme dagen een duik wil nemen in open water, kan beter eerst op de website zwemwater.nl kijken of het water schoon is. Een groot aantal zwemplassen, riviertjes en beken kampt al met de voor mens en dier giftige blauwalg. Ook dode vissen en botulisme komen voor, waarschuwen de waterschappen en de provincies.

Door de aanhoudende droogte staat het water in meren en plassen laag. Als het water laag staat, warmt het eerder op. Warm water is een ideale broedplaats voor de blauwalg, een bacterie die zorgt voor misselijkheid, buikpijn en diarree. Als ergens blauwalg is vastgesteld, is zwemmen daar verboden, ook voor huisdieren.

In Brabant is blauwalg al in verschillende wateren verschenen. In Bergen op Zoom zitten het Pielekenswater en de vijver in het Anton van Duinkerkenpark vol met blauwalg. In Breda zijn de Linievijver, de Steenakker (de watergang langs Grenssteen) en het noordoostelijke deel van de wijk Hoge Vucht getroffen. In Hoeven zit blauwalg in de zuidelijke en de middelste bergingsvijver bij de Bovendonksestraat. De visvijver van park Wolfsweide in Rijen en de Reggevijver in Tilburg kampen ook met blauwalg.

Ook botulisme is op diverse plaatsen gezien volgens de waterschappen. Botulisme wordt veroorzaakt door een bacterie die vogels en vissen doodt. In de kadavers zitten allerlei voor mensen gevaarlijke ziekteverwekkers. De waterbeheerders adviseren om nooit te gaan spelen of zwemmen in water waarin dode dieren drijven.

Verdrinken

De lage waterstand zorgt ook voor een onzichtbaar gevaar in recreatieplassen. Dat zijn plassen die zijn ontstaan door ontzanden. Ze hebben een zwak aflopende, zandige oever en zijn heel diep in het midden. Maar nu het water zo laag staat, maakt de aflopende oever snel plaats voor grote en veel koudere diepte. Niet-geoefende zwemmers kunnen daar makkelijk in verdrinken, zegt Rijkswaterstaat.

De dienst raadt zwemmen in de grote rivieren af. Langs de rivieren liggen door de lage waterstand flinke zandstranden, die erg populair zijn. Maar in de rivieren staat een gevaarlijke stroming. Ook kunnen binnenschippers zwemmers niet zien. Zwemmen bij bruggen, sluizen en havens is verboden en kan een boete van 140 euro opleveren.