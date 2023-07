Zwemmer in nood? Pak dan snel een colaflesje: ‘Daar kun je iemand mee redden’

Marcel kreeg hartaanval­len en hersenbloe­din­gen, toch blijft hij mensen met weinig geld helpen

Het hart van Marcel van Waas is door twee infarcten enigszins beschadigd, maar staat nog steeds wijd open voor de medemens. Hij knapte meer dan 800 fietsen op voor mensen die in armoede leven, heeft een mini-voedselbank in de voortuin, betaalt de rekening voor mensen die dat zelf niet kunnen én speelt elk jaar voor Kerstman: ‘Ik wil iedereen helpen.’