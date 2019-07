Zwemmer mogelijk vermist bij Egmond: vergeefse zoekactie

Morgen in De Ochtend Show to go: Hoe krijg je je geld terug als gestrande reiziger?

19:19 Op vrijdag 26 juli zijn jurist Marieke Hannink en model Valentijn de Hingh te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Anne-Marie Fokkens en Roel Maalderink en is vanaf 7.30 uur live te zien in onze app en op deze site.