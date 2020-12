Afhaalrestaurant met bijna 2.000 jaar oude etensresten blootgelegd in Pompeï

Donkere moeder verft haar rood omdat niemand gelooft dat roodharig en blank zoontje van haar is

24 maart Ebony Lumpkin (30), een donkere vrouw uit de Amerikaanse staat Virginia, heeft uit pure wanhoop haar zwarte lokken rood geverfd, omdat haar 7-jarige zoontje Matthew - een jongetje dat met een blanke huid en knalrood haar is geboren - op school wordt gepest. Volgens zijn moeder krijgt het ventje bijna dagelijks van klasgenootjes te horen dat Ebony niet zijn biologische moeder is of dat hij geadopteerd of gestolen is. ,,Niemand gelooft dat Matthew mijn bloedeigen kind is.”