Anti homo-psychiater uit functie gezet na misbruik mannelijke 'patiënten'

Een Canadese psychiater die met een speciale therapie homoseksuelen van hun geaardheid probeerde af te helpen, heeft per direct zijn medische licentie moeten inleveren wegens misbruik van twee mannelijke 'patiënten'. Dokter Mervyn Iscove (72) beschouwde homoseksualiteit als ziekte en had geslachtsgemeenschap geïntroduceerd als middel om mannen op andere gedachten te brengen.

Het toezichthoudende college van artsen en chirurgen in Canada heeft vandaag bepaald dat de psychiater zijn werk moet neerleggen. Volgens het college heeft Iscove zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik en ongewenste intimiteiten. Zijn slachtoffers stemden in met de behandelingen, omdat ze dachten dat het bij hun genezingsproces hoorde. De advocaat van de behandelaar heeft in een reactie gezegd dat Iscove zich niet herkent in de beschuldigingen. ,,Hij gaat hoe dan ook in beroep tegen de in zijn ogen absurde uitspraak'', aldus de jurist.

De toezichthouder heeft geen goed woord over over de 'therapie' van de arts. ,,Als zijn patiënten na ettelijke behandelingen bleven fantaseren over mannen, was er volgens hem nog maar één manier: het aan den lijve ervaren'', staat volgens Canadese media in een verklaring van de commissie die de handelswijze van de man onderzocht.